Les États-Unis placent la France en rouge sur la carte des pays à risque ce mardi 10 août. L'Agence sanitaire américaine déconseille ainsi à ses ressortissants de voyager vers l'Hexagone à cause du variant Delta, sauf pour les Américains ayant reçu deux doses de vaccin. Le pays a, en revanche, rouvert sa frontière terrestre avec le Canada, une première depuis le début de la pandémie. Une réouverture néanmoins à sens unique : seuls les Américains entièrement vaccinés peuvent se rendre au Canada mais pas l'inverse. Un détail pour ces familles qui ne se voient plus depuis un an et demi.

L'émotion était en effet à son paroxysme à l’ouverture, notamment pour Laury, qui vient de franchir la frontière. Elle s’apprête à revoir sa fille qui habite du côté canadien, et qu'elle n'a pas revu depuis plus d’un an et demi : "La dernière fois que j’ai vu ma fille c’était en janvier 2020, puis le Covid a frappé et j’ai attendu pour que la frontière rouvre, là je me suis levée à 5h du matin et j’ai pris la route directement".

Josée, elle, regarde au loin de l’autre côté des douanes. Elle guette la Chevrolet de son copain américain Andrew qu’elle n’a pas vu non plus depuis le début de la pandémie : "Je vais le serrer dans mes bras et l’embrasser. On a gardé contact sur internet mais c'était très difficile de ne pas se voir, c'est devenu vraiment lourd d’avoir une relation à distance juste par vidéo", souffle-t-elle. Le 7 septembre prochain, le Canada rouvrira ses frontières à tous les touristes étrangers vaccinés.

À écouter également dans votre journal

Justice - Le meurtrier présumé du prêtre Olivier Maitre est un Rwandais d'une quarantaine d'années. Soupçonné également d'avoir mis le feu à la cathédrale Notre-Dame de Nantes en 2020, l'individu avait fait l'objet de trois demandes d'exclusion du territoire.



Consommation - Incroyable succès pour le dispositif du gouvernement "MaPrimeRénov" qui compte déjà 400.000 dossiers déposés. À travers lui, L'État entend soutenir la rénovation énergétique. Mais les délais sont parfois très longs.

International - Ce n'est plus qu'une question de jours pour que les Talibans ne reprennent le pouvoir en Afghanistan selon les spécialistes. Le départ des Américains au mois de mai a complètement dilapidé l'armée afghane, en proie aux désertions et corruptions.