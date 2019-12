publié le 18/12/2019 à 09:53

Le pape François a levé le secret pontifical sur les abus sexuels au sein de l'Église catholique ce mardi 17 décembre. Les informations sur les dénonciations d'agressions sexuelles, les procès et les verdicts seront désormais rendus publics.

Toutefois, il n'y aura pas d'obligation de signalement comme le réclamaient les associations de victimes, ce qui ne changera pas la donne en France d'après François Devot, président de l'association "La Parole Libérée".

"En France, ça n'aurait pas changé grand-chose, parce qu'on a décidé la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Ces lois obligent à signaler auprès de la justice quand on a connaissance de faits d'agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans", estime François Devot, président de l'association "La Parole Libérée".

Ce secret pontifical empêchait les victimes de suivre le déroulement de la procédure ecclésiastique contre un prêtre ou un religieux accusé d'abus sexuels et d’être informées de l’issue du procès et d’une possible sanction de leur agresseur.

