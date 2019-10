publié le 17/10/2019 à 08:59

Le Brexit "négocié" aura bientôt lieu. C'est en tout cas ce qu'a assuré Emmanuel Macron. Le chef de l'État est en effet optimiste quant à l'hypothèse d'un accord autour du Brexit. "Il est en train d'être finalisé", a-t-il déclaré ce mercredi 16 octobre lors d'une conférence de presse avec Angela Merkel. Un accord qui, selon lui, pourrait être consacré dès ce jeudi 17 octobre a Bruxelles où débute un nouveau sommet européen

"Je veux croire qu'un accord est en train d'être finalisé et que nous pourrons ainsi le consacrer demain", a déclaré Emmanuel Macron. Le Brexit sera en effet l'un des principaux dossiers au menu de ce sommet des 28 États membres de l'Union européenne ces jeudi et vendredi 17 et 18 octobre. Le président du Conseil européen Donald Tusk a également jugé que "les bases d'un accord" sur la sortie du Royaume-Uni étaient prêtes".

Le négociateur de l'UE Michel Barnier a quant à lui tenu à rappeler l'existence d'"importants problèmes à régler" ce mercredi, en évoquant tout de même des progrès dans les discussions. Parmi les sujets complexes, le cas du casse-tête de la frontière irlandaise.

Affaire Nordahl Lelandais - Une nouvelle plainte déposée pour "meurtre contre Nordahl Lelandais. C'est une information RTL, les parents de Thomas Rauschkolb, jeune homme de 18 ans retrouvé mort le 28 décembre 2015, ont déposé une plainte contre Nordahl Lelandais. "Ce qui me conforte, c'est le témoignage de l'ex-compagne de Lelandais", assure son père.

Port du voile - Macron a appelé à ne pas stigmatiser les musulmans. "Le communautarisme n'est pas le terrorisme", a-t-il assuré. La mère de famille voilée prise à parti la semaine dernière par un élu du Rassemblement national a quant à elle décidé de porter plainte. L'une pour "violences" et l'autre pour "provocation publique à la haine raciale".

Offensive turque en Syrie - Mike Pence, vice-président des États-Unis, et Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, sont attendus ce jeudi 17 octobre à Ankara. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, doit lui arriver en Irak pour évoquer la question des jihadistes français détenus par les Kurdes.