publié le 22/07/2020 à 08:05

Une véritable bombe à retardement écologique qui menace d'exploser au large du Yémen. Sur la Mer Rouge, un tanker de plus de 300 mètres de long est laissé à l'abandon. Il contient l'équivalent d'un million de barils de pétrole brut léger. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme : la marée noire est imminente.

Ils s'alarment car le sel attaque la coque. Dans les cales, plus d'un million de barils, soit 150.000 tonnes. C'est 5 fois plus que la cargaison de l'Erika en 1999. À l'intérieur, il y a du gaz donc un risque d'explosion. Avec les courants, forts en cette saison, la marée noire pourrait s'étendre à tout le sud de la Mer Rouge, jusqu'à Djibouti. Les conséquences écologiques seraient catastrophique : la totalité des poissons seraient touchés et 28 millions de personnes impactées car dépendantes des ressources maritimes.

Et comme une guerre civile ravage le pays depuis 5 ans, son navire de stockage n'est pas la priorité du gouvernement yéménite. Pour empêcher la catastrophe, le programme des Nations Unies pour l'environnement demande une opération d'urgence. Objectif ? Décharger ce million de barils avant qu'il ne soit trop tard.

À retrouver également dans ce journal

Coronavirus - Alors qu'il est devenu obligatoire depuis ce lundi 20 juillet dans les lieux publics clos, le président Emmanuel Macron a rappelé hier soir, depuis l'Élysée, que l’État et le contribuable n’avaient "pas vocation à payer des masques à tout le monde".

Accord européen - Le chef de l'État a également salué "le moment le plus important depuis la création de l'euro" après l'accord historique conclu entre les 27 pays européens pour un plan de relance.

Fait divers - À Grenoble, un incendie s'est déclaré dans un immeuble ce mardi 21 juillet. Deux enfants de 3 et 10 ans, bloqués, ont échappé aux flammes en sautant d'une douzaine de mètres dans les bras d'adultes en contrebas.