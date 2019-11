"On a mis la France dehors en 1962, mais on n'a pas profité de la liberté avec ce régime qui n'a pas changé depuis. On veut une Algérie nouvelle", a exprimé un jeune homme.

Décrété "Fête de la Révolution", le 1er novembre est férié en Algérie. Le peuple a profité de ce jour particulier pour manifester dans les rues d'Alger ce vendredi pour entamer la conquête d'une "nouvelle indépendance", 65 ans jour pour jour après le début de la lutte armée contre le colonisateur français.

L'absence de comptage officiel ou indépendant et la topographie rendent impossible de dénombrer les manifestants. Mais en ce 37eme vendredi consécutif de manifestation, la mobilisation est particulièrement forte. Une marée humaine s'est amassée autour de la Grande Poste, bâtiment emblématique du coeur de la capitale.

"L'Algérie veut son indépendance", "le Peuple veut son indépendance", telles sont les banderoles brandies par les Algériens en colère contre le régime au pouvoir et la présidentielle qui se tiendra le 12 décembre prochain.



"Les aînés ont combattu la France, nous on combat le système mafieux qui a confisqué notre indépendance", a déclaré à l'AFP M'hand, retraité de 63 ans. Il fait référence au 1er novembre 1954, date à laquelle le Front de libération nationale (FLN) tout juste créé déclenchait la "Révolution algérienne" et la lutte armée pour l'indépendance. "On a mis la France dehors en 1962, mais on n'a pas profité de la liberté avec ce régime qui n'a pas changé depuis. On veut une Algérie nouvelle", a exprimé un jeune homme.