et AFP

publié le 12/04/2019 à 21:10

Les Algériens refusent de baisser la garde. Malgré la démission d'Abdelaziz Bouteflika et l'annonce d'une élection présidentielle le 4 juillet prochain, un cortège monstre a défilé dans le centre d'Alger pour un 8e vendredi consécutif. La première manifestation depuis l'entrée en fonctions du président par intérim : Abdelkader Bensalah.



Si le nombre exact de manifestants est difficile à établir, la foule, au moins aussi importante que celle des vendredis précédents, a empli les rues du centre de la capitale.

Et, alors que l'essentiel du défilé dans la capitale s'est déroulé dans le calme mais dans une ambiance plus tendue qu'à l'accoutumée, des heurts ont éclaté en milieu de journée en plein centre d'Alger entre des manifestants et un cordon de police.

D'importantes manifestations sont aussi en cours dans d'autres villes d'Algérie, notamment à Béjaïa et Tizi Ouzou, principales villes de la région de Kabylie. Des manifestants défilent également sous leurs parapluies à Constantine et Annaba, 3e et 4e ville du pays.

Mettre fin à cet apparatchik

Les appels à se mobiliser massivement se sont multipliés dès l'annonce de l'entrée en fonctions du président par intérim Abdelkader Bensalah, 77 ans, président de la Chambre haute du Parlement depuis 17 ans et figure de l'appareil mis en place par Abdelaziz Bouteflika.



Les slogans visent particulièrement cet apparatchik, chargé selon la Constitution d'organiser des élections annoncées pour le 4 juillet, ainsi que le général Ahmed Gaïd Salah, qui lui a assuré son soutien.