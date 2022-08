La colère gronde au Royaume Uni face à l'inflation. Depuis 8 jours, les dockers sont en grève au port de Felixstowe dans l'est de l'Angleterre. Ils réclament des hausses de salaires au moins égales au rythme de l'inflation. Felixstowe, c'est le plus grand port de fret du pays. Ils sont en colère, mais ne le montrent pas beaucoup, c'est la grève à la manière anglaise.

Sur le large rond-point à l'entrée du port, les quelques dizaines de grévistes discutent, mangent un hamburger, font parfois un peu de karaoké. Ils ne demandent qu'une chose : retourner à la table des négociations et au travail. "On sait bien qu'on n'aura pas une augmentation en ligne avec l'inflation, mais on essaie d'avoir une revalorisation décente pour affronter ces prochains mois qui seront difficiles", explique un gréviste.

"Moi, j'ai du mal à boucler les fins de mois et ça fait 20 ans que je travaille ici, donc je fais partie des bons salaires, mais je n'ai pas les moyens de m'offrir des petits à côtés ou de partir en vacances", poursuit-il. "Les syndicats ont le pouvoir", crient les grévistes, mais ils reprochent aux entreprises d'être celles qui gardent l'argent. "Elles se sont fait des millions là-dessus, tout ça va dans la poche des actionnaires qui ne veulent pas nous donner une augmentation alors qu'ils se font de l'argent grâce à notre argent, trop c'est trop", dit-il un autre manifestant.

Les grévistes n'ont pas l'intention de bouger de ce rond-point pendant encore au moins 6 jours et restent vagues sur ce qu'ils feront si leurs demandes restent insatisfaites. La grève va forcément se traduire par des perturbations dans les approvisionnements et le mouvement menace de faire tache d'huile si les négociations n'aboutissent pas.

