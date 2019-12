Noël en Grande-Bretagne : entre pudding et frénésie des soldes

publié le 25/12/2019 à 06:25

Ici Noël n'est pas seulement dans le sourire des enfants. C'est dans les cheveux, aux oreilles et jusqu'aux sur les épaules. Les sept femmes de la famille O'Connelly sont décorées comme des sapins de Noël, et en sont fières : "J'ai quoi sur mon serre-tête déjà ? Les pingouins... Et j'ai un pull avec le père Noël et un renne qui scintille", décrit-elle,

Elle précise l'accoutrement du reste de la famille : "Ma cousine Rachel a des boucles d'oreilles en forme de pudding, ma grand-mère en forme de boules et ma tante Barbara, des petits grelots". Une petite sortie entre filles au marché de Noël sera "fabuleuse", s'esclaffe l'une d'entre elles.

"On va beaucoup boire et manger un superbe dîner : de la dinde, du jambon fumée, des saucisses dans du bacon", énumère-t-elle. Et en dessert : "le classique pudding de Noël", sans oublier les "crackers". Gwyneth et Polly font un petit tour par le marché de Noël avant de rejoindre des copines pour le thé. Un "afternoon tea" festif.

Une tradition qui ne se perd pas, pas plus que le vœux de la reine. La famille O'Connelly tout comme Gwyneth et Polly écouteront sa majesté Elizabeth II à 15h, une pause entre deux gueuletons et avant la frénésie des soldes qui débutent au lendemain de Noël avec le "Boxing day".