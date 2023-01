Comment continuer à aider militairement Kiev sans faire dégénérer encore un peu plus la guerre ? C'est une vraie question que se posent les puissances occidentales. Ce lundi soir, le président américain Joe Biden a été catégorique : non, Washington ne livrera pas d'avion de chasse à l'Ukraine. Néanmoins, les États-Unis vont bel et bien offrir à l'armée ukrainienne des chars lourds Abrams.

Du côté français, Emmanuel Macron s'est montré moins fermé et a posé des conditions. Interrogé lors de son déplacement à La Haye, le chef d'État français a assuré que "par définition, rien n'est exclu", concernant l'envoi hypothétique d'avions de chasse. Il a ainsi expliqué que plusieurs critères étaient pris en compte avant toute décision.

Tout d'abord que cette requête soit "demandée et utile, compte tenu des délais, par l'armée ukrainienne". La deuxième condition est que cela ne soit pas "escalatoire". Enfin, il faut que cette demande "ne vienne pas affaiblir la capacité de l'armée française à protéger son propre sol et ses ressortissants". En octobre dernier, le président français avait déjà officialisé l'envoi de 6 canons Caesar supplémentaires à l'Ukraine, en plus des 18 déjà livrés, ainsi que la livraison de 20 véhicules blindés Bastion.

À écouter également dans ce journal

