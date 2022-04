Les bonnes nouvelles s'enchainent pour le gouvernement ukrainien. Moins d'une semaine après avoir repris la ville d'Irpin, Ganna Maliar, la vice-ministre de la Défense, a expliqué que l'armée ukrainienne avait repris possession de la capitale Kiev, ainsi que de toute sa région.

Les localités "d'Irpin, Boutcha, Gostomel et toute la région de Kiev ont été libérées de l'envahisseur", a affirmé Ganna Maliar sur Facebook.

L'objectif de ce "retrait rapide" des troupes russes des régions de Kiev et de Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine, est un redéploiement de ces soldats vers l'est et le sud, a estimé samedi le gouvernement ukrainien. Une information révélée quelques jours plus tôt par l'armée russe. Elle souhaite concentrer tous ses efforts sur Marioupol et la libération du Donbass, érigée en priorité.