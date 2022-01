Crédit : Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Le compte Twitter de Marjorie Taylor Greene, une élue républicaine anti-vaccin, a été suspendu aux États-Unis. Adepte des thèses conspirationnistes, elle a également été bannie de Facebook. Depuis longtemps, elle postait, entre autres, de fausses informations sur le vaccin.

S'il fallait placer Marjorie Taylor Greene sur l'échiquier politique américain, elle serait à droite de l'extrême droite. Élue de Géorgie, elle enchaîne les outrances et les controverses. Dans sa présentation, elle dit notamment accueillir les migrants à coups de fusil, tout comme l'écologie. Âgée de 47 ans, cette mère de trois enfants avait comparé le port du masque à celui de l'étoile jaune sous l'Allemagne nazie.

Marjorie Taylor Greene refuse d'ailleurs régulièrement de porter un masque à la Chambre des représentants, ce qui la valu plus de 15.000 dollars d'amende. Pour l'élue républicaine, Twitter et Facebook sont des ennemis, adeptes de la censure. Toutefois son compte professionnel est toujours actif. Avec cette mise à l'écart des réseaux sociaux, elle rejoint Donald Trump, dont elle est l'un des plus fidèles soutiens.

À écouter également dans ce journal

Passe vaccinale - À la surprise générale, l'examen du projet de loi du passe vaccinal a fait l'objet d'une suspension par l'Assemblée lundi soir. Une majorité de députés ont refusé la poursuite des débats après minuit.

Igor Bogdanoff - Après son frère jumeau Grichka, Igor Bogdanoff est décédé à son tour de la Covid-19 lundi soir. Non-vacciné, il était âgé de 72 ans.

Coupe de France - Le Paris Saint-Germain débute l'année 2022 par une large victoire. Sans soucis, ils ont remporté leur 16e de finale contre Vannes sur le score de 4 buts à 0.