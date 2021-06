Les infos de 6h - États-Unis : un mystérieux chanceux remporte 731 millions de dollars au loto

C'est un heureux événement qui ne manque pas de faire parler aux États-Unis, dans le Maryland. En janvier, un habitant de Lonaconing a remporté 731 millions de dollars à la loterie, soit le cinquième plus gros jackpot de l'histoire du pays. L'identité du gagnant est inconnue comme la loi le permet mais avec seulement 1.200 habitants, les rumeurs vont bon train dans cette ancienne cité charbonnière.

Une lettre anonyme est venue faire monter la température et désignait Nancy et Wilbur, deux septuagénaires connus de tous, comme les vainqueurs de cette somme colossale. Le couple a beau démentir avec force, les demandes d'argent affluent de tout le pays. Les habitants de Lonaconing s'impatientent et voudraient qu'avec 731 millions de dollars, les gagnants en fassent profiter la communauté.

Le propriétaire de l'épicerie où a été vendu le billet a reçu une commission de 100.000 dollars et en a reversé une grande partie à ses employés. Lui seul a sans doute la clé du mystère et raconte qu'un acheteur régulier de billets de loterie ne vient plus depuis le jackpot. Mais il refuse d'en dire plus.

Euro 2021 - L’équipe de France poursuit la compétition ce samedi 19 juin avec un deuxième match face à la Hongrie, à Budapest (15h). En cas de victoire, les Bleus seraient d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. L'autre rencontre du groupe F opposera l'Allemagne au Portugal (18h).



Justice - Dans l’enquête sur la disparition de Delphine Jubillar, son mari, Cédric, a été mis en examen, vendredi 18 juin, pour "meurtre aggravé", a annoncé son avocat. L’homme de 33 ans avait été placé en garde à vue mercredi, tout comme sa mère et son beau-père, qui ont été relâchés.

Top 14 - Le Stade Rochelais s'est qualifié pour la première finale de son histoire en s'imposant face au Racing 92 (19-6). Les Maritimes affronteront le vainqueur de l'autre demi-finale qui oppose le Stade Toulousain à l'Union Bordeaux-Bègles (21h).