publié le 18/01/2021 à 06:52

Mercredi 20 janvier, Joe Biden deviendra le 46e président des État-Unis. C'est le début d'une semaine historique à Washington : la capitale américaine s'est transformée en camp retranché. 15 jours après l'assaut du Capitole par des militants pro-Trump, les services de sécurité craignent de nouveaux débordements. De son côté, le démocrate s'est prêté il y a quelques jours à une vieille tradition présidentielle très américaine : l'acquisition d'un chien. Cette fois, l'animal a été adopté. Il s'appelle Major, et il a eu le droit lui aussi à une cérémonie officielle.

C'est le refuge dans lequel Major a été adopté qui en a eu l'idée : "Bienvenue à l'indoguration (contraction de chien et investiture)". Major, âgé de trois ans, est le plus jeune des deux Bergers allemands de Joe Biden. Il est le premier chien à passer d'un refuge à la Maison Blanche. L'association a diffusé photos et vidéos de l'animal lorsqu'il était petit et une vidéo de Joe Biden avec son chien en laisse. Enfin, George Groban, un chanteur américain, a interprété un titre sur l'adoption.

L'arrivée de Major, c'est aussi le retour des chiens à la Maison Blanche après Beau et Sunny, les deux chiens d'Obama, le Scottish Terrier de Bush, ou encore le labrador de Clinton. Donald Trump n'en avait pas voulu : une première pour un président depuis un siècle. Joe Biden renoue donc avec la tradition. Ainsi, l'artiste George Groban a conclu la cérémonie par ce jeu de mots : "Dog bless America" (Que ce chien bénisse l'Amérique).

Couvre-feu - Le couvre-feu à 18h étendu à tout le territoire provoque des perturbations : ces nouvelles restrictions sont particulièrement compliquées à gérer en semaine pour les familles.



Vaccin contre le coronavirus - La campagne de vaccination entame une nouvelle étape ce lundi 18 janvier. Les plus de 75 ans vont pouvoir être vaccinés, soit au total 6,5 millions de personnes.

Automobile - Les ventes de voitures GPL, moins chères et moins polluantes, ont bondi de 700% l'année dernière, soit plus de 16.000 véhicules immatriculés en 2020.