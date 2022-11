Vingt-quatre heures après que Jair Bolsonaro a reconnu à demi-mot sa défaite à la présidentielle brésilienne, la tension est montée d'un cran. Des rassemblements devant plusieurs lieux de commandement ont eu lieu à Rio (entre autres). Les soutiens du président sortant vont jusqu'à réclamer l'intervention fédérale de l'armée pour lui permettre de rester au pouvoir.

"C'est notre dernière chance, on est là pour lutter contre le communisme. On sait tous ce que représente Lula et on ne veut pas de ça pour notre pays", affirme un partisan de l'ex-président. Ils étaient plusieurs milliers, habillés aux couleurs du Brésil, à dénoncer une fraude électorale ce mercredi 2 novembre, devant le bâtiment de l’armée à Rio.

Pour ces électeurs de Jair Bolsonaro, son attitude ces derniers jours est stratégique : il prépare les preuves de cette fraude électorale. "Son silence en dit long pour le Brésil et pour le monde", estime une des soutiens du président sortant. Quel type d’intervention de l’armée demandent les manifestants ? Cette électrice recherche les réponses à donner à la presse parmi les messages reçus dans ses groupes WhatsApp.

Pendant ce temps-là, un convoi de policiers militaires passe, sous les acclamations de la foule. En retour, la police les salue en souriant et lève le poing au ciel. "Battez-vous pour nous, parce que nous, on n’a pas le droit", lâche un policier. Pour les manifestants, ce n’est que le début d’un grand mouvement de contestation.

À écouter également dans ce journal

