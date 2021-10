Olympique lyonnais : pourquoi Lucas Paqueta a-t-il été puni en début de match ?

Il a été un élément majeur de la victoire de l'Olympique lyonnais à Prague, en match de poule d'Europa League, jeudi 21 octobre. Menés 2-0 après 20 minutes de jeu, les hommes de Peter Bosz sont rentrés aux vestiaires avec un score de 2-0 au tableau d'affichage. Après la pause, le match déjà spectaculaire est devenu fou, avec un succès lyonnais 3-4 sur le terrain tchèque.

Une "remontada" marquée par l'immense match de Karl Toko-Ekambi et Bruno Guimarães, mais aussi éclaboussée par la classe de Lucas Paqueta. Le meneur de jeu brésilien n'a pourtant pas débuté le match et est entré à la mi-temps. Il n'était pas ménagé par le staff, mais bien puni. En cause : un retard lors de la causerie d'avant-match.

Après la victoire, Juninho a confirmé l'information des médias et a assumé la décision du coach. "Honnêtement, je préfère perdre 5-0 que prendre certaines décisions qui vont contre nos valeurs", a expliqué l'idole de l'OL et désormais directeur sportif du club. "On a des valeurs. C'est pas qu'on veuille être meilleurs que les autres mais on décide de nos valeurs ensemble", a-t-il ajouté au micro de Canal+.

"On ne sait pas pourquoi il est arrivé en retard mais la porte était déjà fermée. À partir du moment où le coach démarre la causerie et que le joueur n'est pas rentré, il sait que quelque chose va se passer", a justifié "Juni". "Je lui ai dit que je voulais voir ses excuses sur le terrain, si c'était nécessaire. Il a ensuite montré la vraie mentalité, m'a donné la bonne réponse", a de son côté explique Peter Bosz, l'entraîneur lyonnais, en conférence de presse.