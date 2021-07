Pourquoi le Groenland interdit la prospection pétrolière sur son territoire

Le nouveau gouvernement du Groenland a prononcé jeudi 15 juillet au soir l'interdiction de toute prospection de gisements de pétrole dans son territoire. Dans l'objectif de la lutte contre le dérèglement climatique, ce géant territoire autonome du Danemark essaye d'accélérer les choses depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement écologiste.

"C'est une étape logique, car le gouvernement prend la crise climatique au sérieux. La décision a également été prise dans l’intérêt de notre nature, dans l’intérêt de notre pêche et pour concentrer notre économie sur les potentiels réels", a déclaré la ministre des matières premières Naaja Nathanielsen à l'AFP.

Cette décision est logique sur le plan de la lutte pour le climat, mais aussi économique. Les compagnies pétrolières, surtout écossaises, ont toujours tenté d'exploiter le pétrole au Groenland, mais n'ont jamais trouvé ce qu'elles recherchaient, ni à être rentables. Leur dernière tentative en 2010/2011 n'a pas abouti, et ils ont finalement abandonné cette recherche.

Les précédents gouvernements avaient tenté de relancer des appels d'offres sur de la prospection pétrolière depuis 2014, mais les entreprises n'ont jamais répondu favorablement, car les opérations n'étaient pas rentables.

La prospection de pétrole et autres métaux et énergies précieuses comme l'uranium sont toujours exploités sur le cercle polaire arctique, notamment en Russie, en Alaska et en Norvège.