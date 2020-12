publié le 29/12/2020 à 05:49

Trois soldats français ont été tués en opération au Mali lundi 28 décembre. En cause : une mine dans la région de Hombori, au sud du pays, a annoncé l'Élysée. Ils avaient 21, 23 et 28 ans et appartenaient au 1er régiment de chasseur de Thierville-sur-Meuse.

Dans un communiqué, le président Emmanuel Macron a fait part de sa "très grande émotion" après avoir appris la mort du brigadier-chef Tanerii Mauri, du chasseur de 1ère classe Quentin Pauchet et du chasseur de 1ère classe Dorian Issakhanian. Emmanuel Macron a également "exprimé son entière confiance aux militaires français déployés au Sahel, salue leur courage et rappelle la détermination de la France à poursuivre la lutte contre le terrorisme".

L'explosion n'a laissé aucune chance aux soldats. Dans ce genre d'attaque, les agresseurs restent rarement sur place se sachant incapables d'affronter les militaires français.

