De nombreux Britanniques se sont rassemblés, depuis hier après-midi, devant le palais de Buckingham à Londres, c'est là qu'ils ont appris la mort d'Elizabeth II, à 96 ans. Charles devient donc le plus vieux monarque à accéder au trône, un rôle qu'il doit tenir dès aujourd'hui, avec un programme chargé.



Une grande partie de la famille état au chevet de la reine, Charles et Anne les premiers. Ils ont été rejoints dans la journée par Andrew, Edward, William et Harry.



Charles doit se rendre aujourd’hui, avec la reine consort Camilla, à Londres. Il va rencontrer la Première ministre, Liz Truss, et son gouvernement dans la journée, régler les derniers détails des funérailles, notamment le jour, qui sera férié pour tous les Anglais.



Une intervention télévisée du nouveau roi est attendue dans la journée, et peut-être une cérémonie à la cathédrale Saint-Paul.

À écouter également dans ce journal

Corée du Nord - Le pays a fait adopter une loi qui autorise une frappe atomique préventive, déclarant irréversible le statut de puissance nucléaire.

Le protocole - Des affrontement entre supporters ont fait 32 blessés dont un grave à l'Allianz Riviera de Nice, entre supporters de l'OGC Nice et du FC Cologne.

US Open - Caroline Garcia a été balayée en 2 sets et 1h06 de jeu par la Tunisienne Ons Jabeur (6-1 6-3), en demi-finale du Grand Chelem.

