Mort d'Elizabeth II : l'hommage du monde de la musique

Beaucoup d'artistes, venus de genres musicaux différents, en rendu hommage à la reine, en postant sur les réseaux sociaux des photos, ou des textes, parlant souvent d'une femme inspirante.

Présent au jubilé, pour fêter les 70 ans de règne d'Elizabeth II en juin dernier, Sir Elton John s'est dit "terriblement attristé d'apprendre le décès de sa Majesté la reine Elizabeth", qui a été "une source d'inspiration" et qui a "mené le pays dans les meilleurs moments et les moments les plus sombres avec grâce et décence". Il conclut en écrivant qu'elle a été une grande part de sa vie, "de l'enfance à aujourd'hui". Autre groupe présent au jubilé, Duran Duran parle d'une femme qui "a consacré sa vie au peuple et a donné un exemple extraordinaire au monde entier tout au long de son règne."

Anobli par Elizabeth II, Sir Tom Jones a écrit sur Instagram que la reine fut "une présence constante et une inspiration tout au long de [sa] vie (...) [Il est] honoré d'avoir été le témoin de son règne". Ozzy Osbourne, chanteur du groupe Black Sabbath "pleure avec [son] pays le décès de [leur] plus grande reine.

Mick Jagger et son groupe des Rolling Stones ont également rendu hommage à la souveraine. Ils présentent leurs plus sincères condoléances à la famille royale à la suite du décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II, qui était une présence constante dans leur vie comme dans d'innombrables autres. Le leader du groupe se souvient d'elle "comme d'une belle jeune femme, de la grand-mère bien-aimée de la nation".

Autre style musical, la rappeuse Nicki Minaj a simplement publié une photo avec la légende "Repose en paix, reine". Janet Jackson, publie elle aussi une photo sur laquelle on la voit serrer la main d'Elizabeth II. Enfin, Liam Gallagher, chanteur du groupe Oasis, se dit "éviscéré" par la mort de la reine.

