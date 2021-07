Intempéries : au moins 68 morts en Europe dont 59 en Allemagne

68 morts dont 59 en Allemagne. L'Est de l'Europe est durement touchée par les pluies diluviennes et les inondations depuis le jeudi 15 juillet. Avec un très lourd bilan, l'Allemagne vit sa pire catastrophe naturelle de l'après-guerre. Dans l'ouest du pays la situation est dramatique avec un dernier bilan d'au moins 59 morts et des dizaines de blessés. Les corps de neuf pensionnaires d'un centre pour handicapés, surpris par la montée des eaux, ont été retrouvés dans la soirée. De nombreux villages restaient, jeudi dans la soirée, coupés du monde, faisant craindre un bilan plus élevé. Plusieurs dizaines de personnes étaient toujours portées disparues.

En visite à Washington, Angela Merkel a déclaré, jeudi 15 juillet, "c'est une catastrophe, une tragédie". "Je crains que nous ne voyions toute l'étendue de la catastrophe que dans les prochains jours", a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse avec Joe Biden, qui lui a présenté ses "sincères condoléances".

Le passage des eaux déchaînées a eu l'effet d'un tsunami

La moitié des décès ont été recensés dans la région de Rhénanie-du-nord-Westphalie (ouest), la plus peuplée d'Allemagne, le reste dans celle voisine de Rhénanie-Palatinat, où le passage des eaux déchaînées a eu l'effet d'un tsunami. Dans le seul canton de Bad Neuenahr-Ahrweiler, en ruines, les autorités ont déclaré dans la soirée être toujours sans nouvelle de 1.300 personnes. Toutefois, elles pensent que ce chiffre est lié aux perturbations du réseau téléphonique.