Les infos de 5h - Guerre en Ukraine : Zelensky confie à Macron son doute sur l'intérêt de parler à Poutine

Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ce jeudi

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a indiqué ce jeudi à son homologue français, Emmanuel Macron, alors qu'il était en visite à Kiev, qu'il doutait de l'intérêt de parler comme il le fait au président russe, Vladimir Poutine, en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine, ajoutant ne pas être sûr qu'il soit enclin à entendre "quoi que ce soit"

"Il semble qu'en ce moment, Vladimir Poutine prend des décisions et qu'après il parle avec quelqu'un (...) Cela ne concerne pas seulement Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr qu'il y ait des dirigeants dans le monde aujourd'hui qui pourraient forcer la Russie individuellement à arrêter la guerre", a expliqué le président Zelensky.

Le chef d'État ukrainien répondait à une question d'un journaliste qui l'interrogeait sur la vague de critiques provoquée par de récents propos d'Emmanuel Macron qui avait appelé à ne pas humilier la Russie. Très impliqué dans la crise ukrainienne, le président français a beaucoup échangé avec son homologue russe, ce qui a suscité l'incompréhension dans l'Est de l'Europe, et notamment de Zelensky.

A écouter également dans votre journal

Météo en France : Ce vendredi 17 juin sera la journée la plus chaude de la vague de grande chaleur prévue sur l'hexagone. La vigilance rouge, niveau le plus élevé du plan national canicule, commencera à partir de 14h dans 12 départements dans le sud-ouest et sur la façade Atlantique.

Élections législatives - La candidate de la Nupes Raquel Garrido et ses militants ont été victimes ce jeudi soir à Drancy en Seine-Saint-Denis, de gaz lacrymogènes tirés par un homme à bout portant, rapporte la police.

Fait divers - Un jeune homme a été tué par balles jeudi soir, dans les quartiers populaires de Marseille, au nord de la ville, a-t-on appris auprès des autorités. La victime, âgée d'une vingtaine d'années, était déjà décédée au moment de l'arrivée des secours.

