Un homme accusé d'avoir tué durant la nuit deux sans-abri et d'en avoir blessé 3 par balles est activement recherché aux États-Unis dans les villes de New York et Washington. A l'unisson, les édiles de New York, Eric Adams, et Washington, Muriel Bowser ont appelé les sans domicile fixe de leurs villes à se mettre à l'abri la nuit dans des refuges en attendant que le tueur soit mis hors d'état de nuire.

L'homme est un homme barbu, mince et plutôt jeune, au crâne rasé. 10.000 dollars de récompenses seront offerts pour toute information permettant de l'identifier. Pour s'assurer qu'il n'a pas fait d'autres victimes, les enquêteurs ont contacté leurs homologues dans tout le pays, a précisé la cheffe de la police de New York, Keechant Sewell.

Selon les images que possèdent les autorités, un homme habillé en noir, la tête recouverte d'une capuche et les mains de gants bleus, tourne autour d'un homme emmitouflé dans un sac de couchage jaune, lui donne de petits coups de pied pour vérifier qu'il dort, jette un oeil aux alentours, avant de tirer.

Les deux premières attaques ont eu lieu les 3 et 8 mars dans le nord-est de la capitale américaine. Les victimes, blessées par balle, ont survécu. Les SDF "se battent déjà au quotidien pour survivre", a-t-elle relevé, en promettant d'arrêter "rapidement" leur bourreau.

