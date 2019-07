et AFP

publié le 29/07/2019 à 22:14

La France a appelé lundi soir à la "libération rapide" du millier de manifestants arrêtés ce week-end à Moscou. "Un nombre important d'arrestations et de détentions ont suivi les manifestations pacifiques de ces derniers jours à Moscou. La France appelle à leur libération rapide et exprime sa profonde préoccupation devant ces évolutions récentes", a indiqué le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

"La Russie est membre du Conseil de l'Europe et de l'OSCE, et doit, comme tous leurs États membres, respecter les engagements qu'elle a pris dans ce cadre, en particulier s'agissant de la liberté d'opinion, d'expression, de manifestation et de participation à des élections libres", poursuit le communiqué.

Le quai d'Orsay demande également la libération d'Alexandre Navalny, opposant au Kremlin incarcéré depuis la semaine dernière. Victime d'une grave réaction allergique, il a été soigné en urgence dimanche. Il n'exclut pas ce soir, un empoisonnement à une matière chimique inconnue.

