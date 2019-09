publié le 17/09/2019 à 22:47

Les partis du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de son rival Benny Gantz étaient au coude-à-coude, mardi 17 septembre dans la soirée, à l'issue des législatives israéliennes, selon les premiers sondages à la sortie des urnes diffusés par les médias locaux. Le Likoud de M. Netanyahu (droite) récoltait entre 31 et 33 sièges sur les 120 du Parlement et le parti "Bleu-blanc" de M. Gantz (centre) entre 32 et 34, selon ces sondages qui ne voyaient aucun bloc majoritaire émerger au terme de ces élections.

Les Israéliens ont voté mardi pour la seconde fois cette année, après un scrutin en avril au terme duquel Benjamin Netanyahu, qui détient le record de longévité pour un chef de gouvernement israélien, avait échoué à former une coalition. Si les sondages se confirment, il devrait faire face cette fois-ci aux mêmes difficultés pour constituer un gouvernement.

À écouter également dans ce journal :

- Immigration : "Nous n'avons pas le droit de ne pas regarder ce sujet en face", "en prétendant être humaniste, on est parfois trop laxiste" : Emmanuel Macron est à l'offensive sur l'immigration, un sujet qu'il ne veut pas laisser à la droite et à l'extrême droite dans l'optique des prochaines élections, notamment de la présidentielle de 2022.

- Blanquefort : la CGT de l'usine Ford de Blanquefort (Gironde), qui demandait à la justice civile de reconnaître que la fermeture du site n'était pas motivée par des impératifs économiques, a subi un nouveau revers après le rejet de sa demande mardi en appel, selon des sources concordantes.

- Ligue des champions : l'Olympique Lyonnais a été tenu en échec 1 à 1 à domicile par le Zenit Saint-Pétersbourg, Memphis Depay ayant égalisé sur penalty (51e), mardi 17 septembre, lors de la première journée de C1.