publié le 17/09/2019 à 15:02

Le prix des carburants à la pompe augmentent, à la suite d'une attaque de deux gros sites pétroliers saoudiens. La hausse pourrait être de "4 à 5 centimes", selon le président de l'Union française des industries pétrolières sur RTL. Et dans les stations, les prix peuvent varier. La différence peut aller jusqu'à 14 centimes par litre, selon un comparatif d'Auto Plus publié en mai.

Selon cette étude, les stations les moins chères sont Hyper U et Leclerc pour le gazole et Netto, Carrefour et Hyper U pour le super sans-plomb. Seul Total Access, du côté des pétroliers, pratiques des prix comparables à la grande distribution.

Au jour le jour, des sites Internet et des applications mobiles proposent de comparer les prix comme Carbu.com, Essence and Co ou Gasoil Now. En plus de vous indiquer les stations les moins chères près de chez vous, il peut vous permettre de trouver celles sur votre itinéraire. Autre site intéressant, Dealabs.com, spécialisé dans les promos, signale aussi les promotions sur les carburants.

Un site public existe aussi, prix-carburants.gouv.fr. En plus de donner tous les tarifs en temps réel, il propose de vous alerter par mail sur les changements de prix chaque jour ou chaque semaine près de chez vous ou de votre lieu de travail, selon votre choix.