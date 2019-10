publié le 15/10/2019 à 19:01

Ici et là, certains ont déjà profité de la confusion régnant en Syrie pour se faire la belle. Ainsi, 10 Françaises membres de l'Etat islamique sont sorties dimanche d'un camp au nord de Raqqa, avec leur 25 enfants. Selon nos informations, certaines ont déjà été récupérées par Daesh, en tout cas par un groupe qui se revendique de l’Etat islamique et qui est en train de les emmener dans le désert.

Il s’agit de trois femmes et d’une petite dizaine d’enfants. Les autres femmes, elles, sont dans la nature. Certaines essaieraient de se diriger vers la Turquie. Mais livrées à elles-mêmes, elles risquent d’être kidnappées, notamment par des groupes qui cherchent à se faire de l’argent en rançonnant leurs familles en France.



Ce qui est sûr c’est que les cellules dormantes de Daesh n’attendent qu’une chose : récupérer ces femmes et ces enfants. C’est pour cela aussi que des combattants de l’Etat islamique, rodent autour des deux autres camps et notamment autour du plus important, Al-Hol. Là bas, il y a environ 300 enfants Français avec leurs mères.

Des douilles déposées devant les tentes

Il y a quelques jours, des djihadistes sont venus déposer des douilles de balles devant les tentes pour avertir les femmes qu’ils allaient bientôt venir les chercher. Suite à cela, les Kurdes ont ramené quelques blindés pour protéger le camp mais cela ne pèsera pas lourd si une insurrection démarre.

Des tentatives d’évasion ont déjà lieu tous les jours. Et la situation humanitaire se dégrade d’heures en heure, d’autant que toutes les organisations humanitaires internationales sont parties. Résultat : l'eau, la nourriture, les médicaments manquent. Et la situation à Al-Hol, déjà explosive, risque aujourd’hui de devenir incontrôlable.

A écouter également dans ce journal

Tour de France - Le tracé de la prochaine grande boucle, qui s'élancera le samedi 27 juin 2020 de Nice, a été dévoilé mardi 15 octobre à Paris.



Voile - Embourbé sur les questions de laïcité, les avis divergent au sein de l'exécutif sur le cas des mères voilées à l'occasion de sorties scolaires, Emmanuel Macron envisagerait de s'exprimer.