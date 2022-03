Au moins deux morts aujourd'hui à Kiev, la capitale ukrainienne sous les bombes. Alors que l'armée russe est toujours aux portes de la ville, un immeuble résidentiel a été touché par des fragments de missile. Une personne a été tuée.

La frappe a touché le bas du bâtiment de dix étages, soufflant plusieurs appartements autour. Une femme regarde, désespérée, l'endroit où elle habitait au quatrième étage. "Dire que j'ai vécu toutes ces années ici, je n'ai plus rien". Blessée légèrement aux mains, elle s'inquiète d'où elle pourra dormir ce soir.

À côté de l'immeuble, un voisin s'affaire pour réparer quelques dégâts. "Tout a explosé à cinq heures du matin. Regardez la vitre : elle est explosée. Le souffle a aussi détruit ma voiture et a ouvert toutes les portes des garages autour. Maintenant, on cherche de quoi réparer et protéger les fenêtres" détaille-t-il.

Des familles, choquées, quittent le quartier. Un député ukrainien est venu les soutenir. "C'est une zone d'habitation civile ici, il n'y a pas de cible militaire, c'est juste pour terroriser la population et tuer des civils, c'est ça la réalité" fulmine-t-il. Des rescapés tentent de récupérer quelques affaires comme leurs papiers d'identité et leur téléphone portable. Il y plus d'une centaine d'appartements dans cet immeuble, la plupart des habitants avaient déjà fui la ville.

