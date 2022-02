Guerre en Ukraine : un Ukrainien à Kiev raconte son "mauvais rêve" sur RTL

Vladimir Poutine a lancé l'offensive militaire sur le sol ukrainien ce jeudi 24 février. Plusieurs sites près de Kiev ont été touchés par des attaques de l'armée russe. Dimitri, chef d'entreprise vivant à Kiev avec sa femme et ses deux enfants, a livré un témoignage poignant dans Les Auditeurs ont la parole au micro de Pascal Praud.

"Je ne peux pas dire qu'on va bien mais on est en sécurité pour l'instant", relate-t-il. Pour l'instant, il n'a pas prévu de "fuir le pays" mais bien de "rester là et de se rendre utile à mon pays." Toutefois, il espère pouvoir "évacuer sa famille de Kiev vers un endroit plus sécurisé" car "des rumeurs courent qu'il y aurait un assaut de la ville prévu demain."

Dimitri raconte qu'il y avait ces dernières semaines "une inquiétude" et "des tensions" mais qu'il ne s'attendait pas à ce Vladimir Poutine "ose" passer à l'offensive. "On se croit dans un mauvais rêve, c'est du jamais vu, c'est complètement choquant", confie-t-il. "Notre armée est en train de riposter fortement", explique-t-il, avant d'ajouter qu'il y a "déjà beaucoup de pertes des deux côtés."

Le chef d'entreprise affirme que "toute l'Ukraine compte sur le soutien de la communauté internationale". "C'est un conflit à l'échelle mondiale, un conflit des civilisations et des visions du monde. Poutine ne conçoit pas la Russie sans l'Ukraine, c'est tout à fait paranoïaque cette attitude", déplore-t-il.