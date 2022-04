Svetlana est la maire d'un petit village à quelques kilomètres de Bashtanka où elle a trouvé refuge. Depuis trois semaines, les Russes sont présents dans sa commune, elle n'a pas eu le choix de fuir. "D'abord, il y a eu cette colonne de blindés russes devant chez moi. Ils se sont installés au centre-ville et dans le village, on ne pouvait pas se défendre, témoigne-t-elle. Ils sont allés dans chaque maison avec leur fusil. Puis, ils nous ont dit que l'on avait dix minutes pour partir. Sinon, ils tireraient sur nous." La plupart des habitants se sont enfuis, seuls les malades et les personnes âgées qui ne pouvaient pas se déplacer sont restés.

Svetlana explique : "J'ai emmené mon fils le plus loin possible puis, je me suis cachée car ils ont enlevé les maires des villes aux alentours." Elle souhaite également alerter sur la crise alimentaire qui est en train de se dérouler. "C'est la catastrophe humanitaire, les magasins sont vides et les Russes ne distribuent même pas de pain", déplore la maire.

Aujourd'hui, dans son village, les combats se poursuivent. Des armes sont régulièrement retrouvées dans les champs, à proximité de sa commune. Pourtant, Svetlana espère toujours sa libération dans les prochains jours.

À écouter également dans ce journal

Présidentielle 2022 - À neuf jours du premier tour de la présidentielle, les candidats sont tous en campagne et se préparent pour la dernière ligne droite. Emmanuel Macron et Marine Le Pen font la course en tête mais les écarts se resserrent. Pour faire leur choix, les électeurs pourront s'aider des professions de foi des candidats qui arriveront prochainement dans les boîtes aux lettres.

Bactérie E.coli - Ces dernières semaines, les autorités sanitaires ont relevé une forte augmentation des contaminations à la bactérie E.coli. Le 30 mars dernier, la Direction générale de la Santé a confirmé le lien entre ces cas et la consommation de pizzas surgelées de la marque Buitoni. Selon les premiers éléments, la pâte à pizza serait en cause.

Coupe du monde 2022 - À huit mois de la Coupe du monde de football, tous les regards sont tournés vers le Qatar. Les Bleus vont connaître leurs trois adversaires pour les phases de poule. Toutefois, il reste encore une incertitude car 3 des 32 qualifiés ne seront connus qu'au mois de juin.