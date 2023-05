Avant d'apparaître, samedi, à l'Abbaye de Westminster pour son couronnement, le roi Charles III - en fonction depuis huit mois - a fait ce vendredi 5 mai, une petite sortie avec son fils William et sa belle-fille Kate. Ils sont allés serrer quelques mains.

Ils ont passé plus d'un quart d'heure à secouer des dizaines de mains, petites et grandes. Ce sont surtout Kate et William qui se sont attardés avec les enfants, parmi la foule massée autour des barrières de la grande allée royale devant Buckingham Palace. Tous les trois ont pris le temps de discuter avec les gens, de poser pour des selfies. Et même si les gardes du corps tentaient d'empêcher les enthousiastes de toucher le Roi, on a pu en voir plusieurs lui tapoter le dos ou le bras en signe d'encouragement.

Le futur roi s'est également fait interpeller en étant appelé "King Charles", "Charles", ou simplement "Sir". Un homme a également brandi une pancarte où était écrit "Votre mère serait fière de vous". "J'étais là il y a exactement 70 ans, pour le couronnement de votre mère", a dit un autre.

Il y avait de l'émotion et de l'excitation. Le roi, William et Kate ont profité de cette nouvelle tradition à la veille d'un grand événement avec le sourire.

À écouter également dans ce journal

Mort de Timéo - Huit ans après, la justice a condamné deux médecins et l'hôpital de Nancy pour la mort du petit Timéo, victime d'une surdose de médicaments.

Pyrénées-Orientales - Face à la sécheresse qui sévit dans le département, les restrictions vont monter d'un cran. Dès la semaine prochaine, la vente de piscines hors-sol sera interdite, a annoncé Christophe Béchu, sur RTL.



Guerre en Ukraine - Evgueny Prigojine met en cause l'État- major à Moscou, responsable selon lui de dizaines de milliers de tués et de blessés russes en Ukraine. Il demande des armes et des munitions, et menace de se retirer de la ville de Bakhmout, le 10 mai.

