Charles III : les derniers préparatifs avant le couronnement

Charles III : visite de Poundbury, ville verte et calme, créée de toute pièce par le Roi

Charles III : visite de Poundbury, ville verte et calme, créée de toute pièce par le Roi

Direction le Royaume-Uni, à la veille de la cérémonie tant attendue. Le couronnement de Charles III en l’abbaye de Westminster aura donc lieu ce jeudi 6 mai, et sera célébré trois jours durant dans tout le pays. Un évènement royal absolument historique puisque les Britanniques n'ont pas connu un tel moment depuis soixante-dix ans, lorsque la reine Elizabeth II est montée sur le trône. À Londres, l'heure est aux ultimes préparatifs et aux ultimes répétitions.

Des dizaines d'années avant lui, sa mère s'entraînait dans son palais à poser la lourde couronne de deux kilos sur sa tête. Même s'il est impossible de savoir si Charles III a fait de même, au sein de Buckingham Palace, une plateforme aurait été érigée pour qu'il puisse, avec son épouse, répéter les moments clés de la cérémonie avant que l'abbaye de Westminster ne soit fermée au public à la fin du mois d'avril.

Leurs Majestés ont pu s'entraîner sur place, comme ce fut le cas ce mercredi 3 mai. Mais si le roi et la reine ont pu répéter en catimini, les processions qui les accompagneront sur leur trajet avant et après leur couronnement sont moins discrètes. Lors de l'entraînement, l'escorte de la cavalerie royale du souverain révise sa position, les gardes montent et descendent le plan de Buckingham Palace, avant d'entamer la descente de l'avenue royale du Mall.

Un carrosse les rejoint, faisant semblant de sortir des grilles du palais. La calèche est noire et ouverte aux éléments, mais elle représente le fastueux carrosse du jubilé, qui conduira Charles et Camilla à leur couronnement. La plupart de ces répétitions grandeur nature ont eu lieu la nuit, ces derniers jours. Désormais, les vrais carrosses royaux sont de sortie et 7000 soldats provenant de forces armées de dizaines de pays du Commonwealth défilent sur le Mall en pleine nuit mais en fanfare.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info