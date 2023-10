Les infos de 18h - Attentat de Bruxelles : la justice belge reconnaît une "erreur monumentale"

La justice belge vient de reconnaître une "erreur monumentale". En effet, six jours après l'attaque terroriste à l'arme de guerre contre deux suédois dans les rues de Bruxelles, la justice belge reconnaît un énorme raté. L'assaillant, un tunisien radicalisé, était réclamé par son pays depuis plus d'un an. La demande d'extradition était en fait restée dans un placard.

C'est avec un visage fermé que Tim De Wolf, procureur du Roi à Bruxelles, a tenté d'expliquer cet oubli aux lourdes conséquences. "Le dossier a été placé dans une armoire où il doit être disponible en permanence afin d'éviter de perdre de vue des dossiers. Une vérification est effectuée deux fois par an. Cette vérification n'a pas pu avoir lieu au printemps de cette année".

Dans ce dossier, des éléments particulièrement accablants contre Abdesalem Lassoued, l'assaillant, qui a été abattu mardi matin par les forces de l'ordre belges. On y apprend qu'il a été condamné à 26 ans de prison en Tunisie pour tentative de meurtre. Il est parvenu à s'enfuir de prison en 2011 et était activement recherché par la police tunisienne. On découvre également un signalement pour radicalisation émis par les autorités italiennes, et enfin une demande d'extradition envoyée à la Belgique par la Tunisie dans le courant de l'été 2022. Demande restée sans réponse, puisque le dossier s'est perdu après avoir été rangé dans la fameuse armoire.



Le ministre de la Justice belge démissionne

Suite à cet énorme raté, le gouvernement a annoncé l'embauche de magistrats supplémentaires pour combler les graves sous-effectifs de la justice bruxelloise. Le ministre belge de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a présenté sa démission vendredi.

"Le magistrat compétent n'a pas donné suite à cette demande d'extradition, et le dossier n'a pas été traité", a expliqué le ministre. "Cette nouvelle information, venant du parquet, me touche en plein cœur, car j'ai fait tout mon possible pour améliorer notre justice. C'est une erreur individuelle, monumentale, une erreur inacceptable, aux conséquences dramatiques".

L'attaque de ce lundi 16 octobre, survenue à Bruxelles peu avant un match de football opposant la Belgique à la Suède, a ciblé des supporters suédois. Deux d'entre eux ont été tués, et une troisième personne a été blessée. L'assaillant a été localisé le lendemain matin par les forces de l'ordre, et mortellement blessé.



