publié le 23/04/2020 à 13:25

La famille demandait son exfiltration en urgence. Une petite française de 7 ans malade du cœur et retenue dans un camp en Syrie vient d’être rapatriée en France dans la nuit de mercredi 22 au jeudi 23 avril. Son avocat annonce qu’elle vient d’arriver à Paris.

La petite fille a été exfiltrée du camps par des Kurdes puis menée à la frontières irakienne où des Kurdes d'Irak ont pris le relais pour ensuite la conduire à Erbil où elle est montée dans un avion pour la France. Elle a tout de suite été hospitalisée. L'avocat de la famille et des associations humanitaires avaient multiplié les appels ces derniers jours pour demander son rapatriement en urgence car l’état de la fillette s’était fortement dégradé ces derniers jours. Elle devait être opérée dans les plus brefs délais.



Les associations humanitaires rappellent que 300 enfants Français sont encore retenus dans ces camps et qu'il y a parmi eux, une dizaine d'orphelins.

