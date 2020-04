publié le 17/04/2020 à 09:20

La petite fille de 7 ans souffre d'un problème au cœur depuis la naissance. Il y a un un mois et demi quand nous l'avions rencontrée elle avait la peau et les lèvres bleues, signe d'une insuffisance cardiaque.

En quelques semaines sont état s'est dramatiquement dégradé : elle manque d'oxygène, fait des malaises, et sa mère qui est avec elle dans le camps, craint pour sa survie. "Il y a des jours où elle ne peut pas se lever du tout. Elle se dégrade tellement de jour en jour, elle est tombée malade il y a deux, trois jours, j'ai vraiment cru qu'elle mourrait." témoigne sa mère avant d'ajouter : "Elle ne respirait plus elle pleurait, ce n'était plus bleu c'était noir, elle n'avait plus de souffle, je ne savais plus quoi faire".

Dans le camps il n'y a aucune structure pour la prendre en charge. Les conditions sanitaires sont déplorables. Devant l'urgence de la situation, son avocat, Maître Ludovic Rivière, demande son rapatriement : "Il y a urgence à la rapatrier depuis presque un an, sauf que ces derniers jours l'état de santé de cette enfant s'est dégradé dans des proportions considérables. Véritablement là c'est une question de jours, c'est évidemment en France qu'elle doit être soignée, et le plus vite possible. Il faudrait qu'elle soit rapatriée dans les jours qui viennent".

L'avocat vient à nouveau d'écrire au Quai d'Orsay. La mère de la fillette est prête à la laisser rentrer seule en France pour qu'elle reçoive les soins adéquates.