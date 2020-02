publié le 27/02/2020 à 19:18

Alors que les combats font toujours rage dans la province d'Idleb, tuant toujours plus de civils, la situation en Syrie était à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations unies ce jeudi 27 février. Aucune solution pacifique ne semble possible.

Pour le philosophe Bernard-Henri Lévy, "il faut agir dans les heures qui viennent", "contraindre Bachar al-Assad et Erdogan à créer des corridors humanitaires et laisser les ONG faire leur travail".

Sur RTL, BHL s'est montré choqué de "l'impunité" dont jouissent "Bachar al-Assad et de son parrain Vladimir Poutine" alors que des "gens meurent tous les jours, plus vite que par le coronavirus".

L'écrivain est persuadé que le drame d'Idleb va marquer des générations et des générations, et que ce sera "notre honte commune" : "On parle du coronavirus, on parle de la dictature macronienne, et on s'écharpe autour d'un soi-disant artiste russe qui fait chanter un homme politique, et l'ensemble du débat français tourne autour de tout ça. C'est une telle monstrueuse erreur de proportion que ça m'émeut et me met en colère".