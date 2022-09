L'ONU dénonce des violations répétées des droits de l'Homme par le pouvoir de Pékin contre la minorité musulmane de la province du Xinjiang, les Ouïghours, au nord-ouest du pays. L'organisation évoque même la possibilité de "crimes contre l'humanité" à l'encontre des Ouïghours.

Détentions arbitraires, tortures, stérilisations forcées... autant de témoignages compilés dans un rapport de 46 pages. L'enquête est menée depuis 2018 et se base sur le travail de chercheurs, des images satellites et des témoignages. L'ONU décrit un schéma de détention arbitraire à grande échelle. 10 à 20% de la population Ouïghours seraient passés dans des camps d'internement, officiellement pour les "déradicaliser" selon les termes de Pékin.

Il est aussi question de travail forcé dans des usines chinoises et de limitation des naissances. Pékin a tout fait pour bloquer la parution de ce rapport et parle aujourd'hui de "mensonges" et dénonce un "outil politique contre la Chine".

À écouter également dans ce journal

Transports - La PDG de la RATP, Catherine Guillouard va quitter ses fonctions fin septembre pour raison personnelle selon l'annonce du gouvernement.

PMA - Ce 1er septembre marque la fin de l'anonymat pour les donneurs de gamètes. Le droit d'accès aux origines entre en vigueur pour les personnes nées d'un don de spermatozoïdes. Elles pourront en faire la demande dès leur majorité s'ils le souhaitent.



Guerre en Ukraine - "Nous devons nous préparer à une guerre longue", a prévenu Emmanuel Macron qui s'est exprimé ce jeudi matin devant les ambassadeurs. Le chef de l'État assume de poursuivre le dialogue avec Moscou.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info