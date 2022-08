C’est sans aucun doute une conséquence directe du conflit russo-ukrainien et de l’invasion décidée par le pays dirigé par Vladimir Poutine il y a près de six mois. Durant un déplacement au Canada, durant lequel il a visité des installations militaires situées en Arctique, le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a insisté sur l’importance que revêtait cette région pour contrer la Russie.

"Le Grand Nord est stratégiquement important pour la sécurité euro-atlantique. Le chemin le plus court vers l'Amérique du Nord pour les missiles et les bombardiers russes serait le pôle Nord. Cela le rend donc vital pour l'Amérique du Nord et donc pour l'Otan", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse aux côtés de Justin Trudeau.

Il a dans le même temps voulu souligner l’important déploiement de la Chine et de la Russie dans cette région du monde : "Pékin et Moscou se sont engagés à intensifier leur coopération opérationnelle dans l'Arctique. Cela fait partie d'un partenariat stratégique de plus en plus étroit qui remet en question nos valeurs et nos intérêts". Pour faire face à cette possible menace, il a appelé l’alliance atlantique à réagir en renforçant sa présence dans cette partie du monde et en investissant dans de nouvelles structures, notamment militaires.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info