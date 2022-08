Guerre en Ukraine : que se sont dit Macron et Poutine ?

Leur dernière conversation remontait au 28 mai dernier, c'est à dire il y a presque trois mois. Emmanuel Macron a échangé par téléphone avec Vladimir Poutine ce vendredi 19 août. La discussion a notamment permis d'avancer sur la question de la centrale nucléaire de Zaporijia, en Ukraine.

Le président russe a donné son feu vert pour que des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique se rendent sur place pour contrôler cette centrale régulièrement bombardée depuis le début de la guerre. Le chef de cette agence de l'ONU, censée garantir un usage pacifique de l'électricité nucléaire, fera notamment partie de ce voyage et ce sera pour lui une visite à hauts risques puisque 500 soldats russes seraient présents dans l'usine.

Au téléphone avec Emmanuel Macron, Vladimir Poutine a même accepté que les inspecteurs passent par l'Ukraine pour se rendre sur place et non par le territoire russe ou pro-russe comme le réclamait d'abord le chef du Kremlin. De son côté, le président ukrainien a lui aussi accepté l'idée d'une telle visite, mais il se montre un peu plus réservé et explique que des détails doivent encore être réglés.

Reste notamment à fixer la date de cette inspection et aussi le trajet pour ces spécialistes du nucléaire. Ils devront traverser la ligne de front au beau milieu de militaires russes et ukrainiens, puis continuer pendant 65 kilomètres jusqu'à arriver devant les six réacteurs de cette plus grande centrale nucléaire d'Europe.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info