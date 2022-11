Mort de l'actrice et chanteuse américaine Irene Cara, interprète de "What a feeling"

Chanteuse, actrice ou encore danseuse, Irene Cara est décédée ce vendredi 25 novembre. La star américaine, âgée de 63 ans a été retrouvée sans vie à son domicile, annonce son agente Judith Moose sur les réseaux sociaux, sans préciser pour l'heure les causes de sa mort.

"C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce la mort d'Irene Cara. Les causes de sa mort sont pour l'instant inconnues. La famille d'Irene demande de l'intimité pour faire face à la douleur. Elle était une belle âme et sa légende vivra pour toujours à travers sa musique et ses films", a écrit Judith Moose.

Irene Cara était connue pour le tube à succès What a feeling, bande originale du film Flashdance, titre pour lequel elle a obtenu un oscar de la meilleure chanson originale. Elle chantait également Remember my name en 1980. La même année, elle jouait le rôle de sa vie au cinéma dans le film Fame réalisé par Alan Parker.

