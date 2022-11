Italie : une prime pour se marier à l'église, la proposition de loi qui ne passe pas

C'est une proposition de loi qui ne passe. En Italie, parmi 20 propositions choc de la Ligue de Matteo Salvini, parti d'extrême droite et soutien de la nouvelle présidente du conseil, Giorgia Meloni une a particulièrement retenu l'attention : une prime pour inciter à se marier à l'église.

Quel était le principe de départ ? Il était assez simple : inciter financièrement au mariage religieux. Si l'on suit le texte, un couple d'Italiens qui se marient à l'église aurait pu obtenir jusqu'à 23.000 euros de remboursement sur les photos de mariage ou le buffet par exemple. Pour ça, il faut avoir moins de 35 ans et être Italien depuis au moins 10 ans. L'idée derrière cela, c'est déjà de booster la natalité car le taux italien est le plus bas d'Europe, mais aussi d'enrayer l'effondrement impressionnant du nombre de mariages religieux dans le pays.

Alors cette proposition a provoqué un tollé général et fait réagir jusqu'au Vatican. Personne n'est content. Les responsables du Vatican estiment que cela revient à monnayer le sacrement. Pour le Vatican, il faut se marier par amour et non pour les finances. Côté politique, tollé général, car l'Italie est un pays laïc. Alors, face à la pression notamment de la gauche, l'extrême droite fait machine arrière. La loi ne concernera pas que les mariages religieux, mais tous les types de mariage, à l'église ou non.

