Les infos de 8h - Immobilier : la Bretagne mobilisée contre la flambée des prix

Les logements se font de plus en plus rares sur le littoral. Une dizaine de rassemblements sont prévus samedi 20 novembre en Bretagne, notamment à Morlaix, Guingamp et Vannes pour protester contre le prix de l'immobilier. Face aux résidences secondaires et aux locations de courte durée, les tarifs ont explosé et certains locaux n'arrivent plus à se loger.

"Nous sommes partis du principe que, si nous ne faisions rien, certains quartiers pourraient être totalement vidés de leurs habitants à l'année au profit d'une occupation 100% touristique d'ici la fin de notre mandat", explique Jean-Virgile Crance, premier adjoint à la mairie de Saint-Malo, au micro de RTL. Ce dernier refuse que sa commune "devienne la Venise bretonne".



Si les résidents à l'année quittent finalement leur nid, "c'est tout l'écosystème global qui va être touché", prévient Jean-Virgile Crance. Celui-ci alerte notamment sur les conséquences que ce phénomène pourrait avoir "sur l'offre de services et sur les commerçants".

