publié le 05/06/2020 à 13:35

Un vif espoir d'enfin connaître la vérité. Treize ans après la disparition de Madeleine McCann, dit "Maddie", une fillette anglaise de trois ans, au Portugal, en 2007, l'affaire a connu un rebondissement, mercredi 3 juin. Un Allemand de 43 ans, déjà en prison pour pédophilie, est actuellement entendu par les enquêteurs et 48 heures après le lancement d'un appel à témoins, la police britannique est inondée d'appels.

Pour preuve, Scotland Yard a reçu près de 300 appels et e-mails depuis mercredi soir et la police allemande a elle aussi été largement contactée. Une ancienne connaissance du suspect aurait dit à un média allemand que Christian B. était très agressif et qu'il pourrait bien être responsable de la disparition de Maddie.

Le suspect se serait même vanté, en 2017, auprès d'un ami au Portugal de "tout savoir" sur ce qui était arrivé à la fillette. C'est grâce au signalement de cet ami à la police que les autorités ont commencé à s'intéresser à Christian B.

Selon plusieurs médias britannique et allemand, les enquêteurs se dépêcheraient d'avancer car le suspect pourrait bien être éligible à la libération sur parole, dès ce dimanche 7 ans, après avoir effectué les deux tiers de sa peine. Pour l'heure, le suspect refuse de coopérer avec les polices allemandes et britanniques qui cherchent à contacter son ex-petite amie et s'intéressent à la Jaguar, qu'il a enregistrée sous un autre nom, le lendemain de la disparition de Maddie.

À écouter également dans ce journal

Société - À compter de ce vendredi 5 juin, les mineurs âgés de plus de 11 ans, accompagnés d’un adulte, pourront rendre visite à leurs aînés au parloir des Ehpad. Les gestes barrières comme le port de masque et l'utilisation de gel hydroalcoolique sont maintenus.

Santé - L’épidémie du coronavirus est "contrôlée" en France, selon le président du Conseil scientifique. Jean-François Delfraissy reste cependant prudent et rappelle que "le virus continue à circuler" sur le territoire.

Justice - La famille d'Adama Traoré a demandé le dessaisissement des gendarmes de l'enquête. L’avocat de la famille accuse le patron de la gendarmerie de faire pression sur l’Inspection générale de la gendarmerie nationale, chargée de l’enquête.