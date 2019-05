Affaire Maddie McCann : retour sur 12 années de mystère

et AFP

publié le 06/05/2019 à 17:46

Douze ans après la disparition de la petite Maddie McCann, l'affaire est relancée avec une nouvelle piste des enquêteurs. Cette petite anglaise de 3 ans n'a jamais été retrouvée. Elle avait disparu le 3 mai 2007 alors qu'elle se trouvait au Portugal dans un complexe touristique lors de vacances familiales. Retour sur ce fait divers non élucidé.



Tout commence vers 21h lorsque le père de Maddie va vérifier que ses enfants dorment tranquillement dans leur chambre. Tout est en ordre. À 22h, la mère fait de même et découvre le lit de sa fille vide, les volets et la fenêtre ouverts. Les parents, aidés de leurs amis, prospectent dans les environs, en vain. Ils donnent alors l'alerte.

Les gendarmes pensent, dans un premier temps à une escapade. Mais la piste de l'enlèvement se précise avec le témoignage d'une famille irlandaise qui affirme avoir aperçu une petite fille en pyjama rose, un peu avant 22h, dans les bras d'un homme. Le 9 mai 2007 Interpol diffuse une alerte mondiale.

Aucune piste n'a abouti

Toutes les hypothèses ont été envisagées : de l'enlèvement pour le compte d’un réseau international pédophile jusqu’à l’implication des parents qui auraient voulu cacher une mort accidentelle en inventant un enlèvement. Aucune d'entre elles ne s'est révélée concluante. C'est pourquoi, l'affaire a été officiellement classée au Portugal le 21 juillet 2008.



Depuis juillet 2013, Scotland Yard a conservé ce qu’on pourrait appeler une cellule de veille. Les policiers britanniques semblent convaincus que Maddie est toujours vivante. Les parents de la petite fille continuent de privilégier la thèse de l’enlèvement. Il reste des questions sans réponses et de très nombreuses zones d’ombre autour des circonstances de la disparition.



L'affaire relancée avec un documentaire Netflix

Le 25 mars 2019, Netflix a mis en ligne une série de 8 épisodes, de 40 minutes à 1h, appelée "La disparition de Maddie McCann". Le documentaire raconte de façon très factuelle ce qui s’est passé dans la nuit de la disparition. Il revient sur les très nombreuses pistes suivies jusqu’ici sans succès par les polices officielles du Portugal et du Royaume-Uni. Elle relate également les enquêtes parallèles menées par des détectives privés, dont quelques escrocs qui voulaient surtout faire parler d’eux et récolter de l’argent pour des recherches improbables.

Un nouveau rebondissement

Aujourd'hui, l'affaire rebondit. En effet, les enquêteurs s'intéresseraient à un nouveau suspect dont l'identité est tenue secrète, selon le journal portugais Correio da Manha. Il ne s'agit donc pas du pédophile allemand cité par la presse britannique, actuellement en prison dans son pays pour avoir enlevé et tué trois petits garçons entre 1992 et 2001.



"La police judiciaire suit une nouvelle piste et un nouveau suspect qui pointent vers l'hypothèse de l'enlèvement", écrit le journal généralement bien informé sur les affaires judiciaires.