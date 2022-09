Vladimir Poutine : 10 podcasts pour mieux comprendre le maître du Kremlin

Le 24 février dernier, Vladimir Poutine s'attirait les foudres du monde entier en lançant l'invasion de l'Ukraine. Le 21 septembre, le dirigeant russe menaçait l'Occident du feu nucléaire russe. Coup de bluff, ou affirmation d'une personnalité autocratique prête à tout pour assoir son pouvoir ? Mais qui est vraiment Vladimir Poutine ? RTL vous propose de retracer son parcours, de décortiquer sa personnalité à travers 10 podcasts.

Mauvais élève, hyperactif, bagarreur… Vladimir Poutine cache un parcours tumultueux. De son enfance de "petit caïd" à sa carrière d'espion, jusqu'à devenir maître du Kremlin, l'ancien agent du KGB garde sa part de mystère et interroge le monde entier sur sa vraie personnalité. De quelle famille vient-il ? Quel est son parcours ?

Le parcours de Vladimir Poutine explique beaucoup de choses dans le conflit ukrainien. Déjà très jeune il est décrit comme une terreur des cours de récréation et ne cache pas son envie de travailler pour les services secrets. Après des études de droit, il entre au KGB en 1975, se rêve James Bond russe et devient au début des années 90 l'une des personnalités les plus influentes de Saint-Pétersbourg.

Jusqu'où Vladimir Poutine est-il capable d'aller ? Quelle est sa véritable ambition autour de l'Ukraine ? "La première clé pour comprendre Poutine c'est sa jeunesse. Il réagit d'une manière assez dure, il ne laisse pas passer les insultes, il les garde en tête et renvoi l'ascenseur", explique Vladimir Fédorovski, ancien diplomate sous l'époque Gorbatchev dans les années 1980 en URSS.

