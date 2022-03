Les animaux domestiques, les autres victimes de la guerre en Ukraine

Un chien et ses maîtres à Kiev, le 20 mars 2022.

Face à l'invasion russe, dix millions d'habitants ont fui l'Ukraine. Certains ont emmené avec eux leurs chiens ou chats. Et pour cause, les pays voisins ( la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie) ont allégé les formalités d’entrée pour permettre aux animaux de compagnie de passer la frontière, explique France Inter.

Mais d'autres ont été obligés d'abandonner leur animal au milieu des bâtiments bombardés, faute de place ou de temps. L’association Peta a annoncé avoir sauvé au moins 500 chiens et chats pour le moment. Mais Eurogroup for animals recense 700 000 animaux de compagnie potentiellement abandonnés en raison du conflit ukrainien.

D’autres animaux, tels que des lions et des tigres, ont pu aussi être évacués dans des zoos en Pologne, aux Pays-Bas ou Espagne.

Sur Slate, une journaliste rappelle qu'il est possible de faire des dons à des organisations qui s'occupent de recueillir des animaux victimes du conflit ukrainien. "Le sort des animaux par temps de guerre n'intéresse pas grand monde", déplore-t-elle, incitant à comptabiliser à la fois les victimes humaines et celles du monde animal.