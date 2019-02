publié le 25/02/2019 à 19:02

"Pas d'ingérence" dit la France. C'est la justice irakienne qui décidera du sort de 13 djihadistes français. Ces combattants du groupe Etat islamique étaient détenus par les Kurdes. Ils ont été transférés à Bagdad, où ils vont être jugés. C'est le président irakien, Barham Saleh en visite en France qui l'a confirmé ce lundi 25 février à l'Elysée.



Ainsi, "13 éléments de Daesh" remis aux autorités irakiennes "seront jugés selon la loi irakienne et c'est dans ce cadre que nous agissons", a déclaré le président irakien à l'issue d'un entretien avec le président français Emmanuel Macron.

Les djihadistes français ne peuvent pas être jugés au Kurdistan, État non reconnu où ils étaient détenus. En les transférant en Irak, cela devient en revanche possible, car ils sont soupçonnés d'avoir agi en Syrie et en Irak. Les transférer vers Bagdad arrange la France, car un procès devient possible sur place.

Emmanuel Macron invoque le principe de non-ingérence ce qui permet à la France de voir s'éloigner au moins provisoirement le risque d'un rapatriement des terroristes à Paris.

