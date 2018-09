publié le 30/09/2018 à 07:52

Elon Musk s'en sort bien. Au mois d'août dernier, le patron de Tesla avait publié un tweet concernant un retrait de l'entreprise de la cotation boursière, provoquant un mouvement à la hausse de l'action. Un possible rachat des titres qu'il a démenti plus tard, provoquant la chute brutale du cours du constructeur de voitures électriques haut de gamme.



De quoi provoquer la colère de la SEC, le gendarme de la bourse aux États-Unis, qui demandait à ce que Musk ne dirige plus de société cotée en bourse. Finalement, le milliardaire quitte son poste de président du Conseil d'administration, mais conserve ses fonctions opérationnelles. Il devra en outre payer 20 millions d'amende à titre personnel, et 20 de plus pour Tesla.

Une amende lourde, mais finalement une goutte d'eau par rapport au sept milliards de pertes en bourse lors de l'annonce des poursuites de la SEC, vendredi 28 septembre.

