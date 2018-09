publié le 13/09/2018 à 12:11

Le 6 février dernier, la fusée la plus puissante du monde décolle depuis Cap Canaveral en Floride. Cet exploit technologique cache également un magistral coup de pub, car le module spatial libère non pas un satellite, mais un improbable cabriolet rouge.





Huit minutes plus tard, nouvelle prouesse, les deux lanceurs reviennent se poser, à la verticale, sur le pas de tir. Une première époustouflante, suivie en direct par des millions de personnes sur les réseaux sociaux.



Elon Musk, un enfant surdoué

Derrière cette journée historique : Elon Musk, le patron de la firme d'aéronautique SpaceX et du constructeur automobile Tesla. Un entrepreneur iconoclaste, excentrique, à l'ambition sans limite. Patron visionnaire pour les uns, irresponsable pour d'autres... Elon Musk est un personnage qui séduit et divise à la fois. L'entrepreneur milliardaire, provocateur et visionnaire, semble obnubilé par le futur de l'humanité. Parmi ses projets les plus fous, la création de tunnels anti-embouteillage, les voyages sur Mars ou encore une interface cerveau-ordinateur...

Elon Musk est né et a grandi à Pretoria, en Afrique du Sud. Rapidement, il dévore deux livres par jour, s'intéresse à la science-fiction et à l'informatique. En quête de réussite, à 17 ans, il émigre au Canada puis aux Etats-Unis. Dans la Silicon Valley, il fonde un site au début d'Internet, qu'il revend avec succès plus de 300 millions de dollars. En 1999, à tout juste 28 ans, le voilà riche.



De Paypal à SpaceX et Tesla

Pas question pour autant de jouer les rentiers. Le jeune Elon veut garder un coup d'avance et crée une nouvelle start-up, la première banque en ligne, qui s'appellera bientôt Paypal. C’est un nouveau succès. L'entreprise est à son tour vendue trois ans plus tard pour un montant de 1,5 milliards de dollars…



Féru de conquête spatiale, Elon Musk fonde également au début des années 2000, SpaceX pour créer les premières fusées réutilisables. Il se lance aussi dans les voitures électriques avec Tesla, ou encore dans la production de panneaux solaires. Parti de rien, il entend en quelques années bouleverser notre existence.



Mais à 48 ans, Elon Musk fait face à une crise majeure. Portée aux nues à son lancement, Tesla voit à présent des investisseurs spéculer sur sa chute. Si son entreprise marque le pas, ce père de famille de cinq enfants, dont la fortune dépasse les 20 milliards d'euros, semble vouloir poursuivre sa quête en avant, et fourmille d'autres projets, tous aussi fous les uns que les autres. Impossible n’est pas Musk et l’entrepreneur veut désormais envoyer des hommes sur Mars à l’horizon 2025...