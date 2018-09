Elon Musk pourrait-il être interdit de gérer Tesla ?

publié le 28/09/2018 à 12:55

La SEC, le gendarme américain de la bourse, ne décolère pas à l'encontre d'Elon Musk. En effet, l'organe officiel a décidé de poursuivre le patron de Tesla et SpaceX à la suite d'un tweet posté au mois d'août et qui avait mis le feu à la cotation de l'entreprise de voitures électriques haut de gamme.



Le fantasque milliardaire avait créé la stupeur avec un tweet le 7 août, affirmant qu'il voulait retirer son groupe de la Bourse, lorsque l'action atteindrait 420 dollars. Un montant qui aurait valorisé Tesla à 71 milliards de dollars, obligeant ainsi Elon Musk a payer 50 milliards afin de racheter les autre parts de la société dont détient 20% du capital.

Bien que l'homme d'affaire avait ajouté que le financement était "sécurisé" pour effectuer cette opération, la SEC estime qu'il n'en était rien. Le titre de Tesla avait bondi à 379,57 dollars, après la diffusion du tweet d'Elon Musk. Quelques jours plus tard, il affirmait être en discussions avec le fonds souverain saoudien et d'autres investisseurs pour financer le possible retrait de la cote.

Elon Musk conteste les conclusions de la SEC

Tout cela avant que finalement il n'annonce que le groupe avait finalement abandonné cette idée, précipitant la chute de l'action jusqu'à 30% de sa valeur. Dans sa plainte déposée jeudi à New York, la SEC demande que le patron du groupe automobile, habitué des coups de sang et des polémiques, ne dirige plus d'entreprise cotée en Bourse. L'annonce de ces poursuites ont fait chuter le cours du titre Tesla à New York de 13,5%. .



Toujours prompt à communiquer, Elon Musk a vivement protesté contre la démarche de la SEC. "J'ai toujours agi dans le meilleur intérêt de la vérité, de la transparence et des investisseurs. L'intégrité est la valeur la plus importante de ma vie et les faits démontreront que je n'ai jamais compromis cela d'aucune manière", a poursuivi l'homme d'affaires de 47 ans.