"En aucun cas je ne changerai de politique", prévient Emmanuel Macron

publié le 30/09/2018

Un an et demi après son élection, Emmanuel Macron est toujours aussi déterminé. Qu'importe l'été et la rentrée difficile vécue par le chef de l'État et son gouvernement (affaire Benalla, démission de Nicolas Hulot ou encore l'échange musclé avec un jeune chômeur lors des Journées du patrimoine).



"C'est inévitable qu'il y ait des erreurs, des anicroches", affirme Emmanuel Macron dans les colonnes du JDD de ce dimanche 30 septembre. "Je ne suis pas parfait, personne n'est parfait", poursuit-il.

Mais celui qui compte s'engager personnellement pour les élections européennes l'an prochain n'en oublie pas pour autant de réaffirmer son cap pour les années à venir. "En aucun cas je ne changerai de politique. (...) Le chantier des réformes à venir ne sera pas moins ambitieux", martèle-t-il, tout en faisant le tri entre ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas.

"Je suis bien sûr sensible à la problématique du pouvoir d'achat. Mais moi, je ne me suis pas engagé là-dessus. Je me suis engagé sur le travail, sur le mérite. Mon rôle est donc de rappeler ce cap", a martelé Emmanuel Macron depuis les Antilles où il s'est rendu, un an après le passage de l'ouragan Irma.



Il s'est également épanché sur sa relation avec les citoyens. Critiqué au début du mois pour avoir dit à une jeune chômeur qu'il n'avait qu'à "traverser la rue" pour trouver un travail, le président de la République l'affirme : "J'aime profondément être avec mes concitoyens à portée de visage et d'embrassades ou d'explications. (...) Il faut aller au contact des gens. Cela veut aussi dire accepter leur colère, leur impatience, leur détresse", conclut le locataire de l'Élysée.

Macron veut plus d'échanges avec les Français

Selon le Journal du dimanche qui cite un conseiller du Président, il aurait même demandé à ses équipes d'organiser "plus de séquences de dialogue avec les populations" lors de son prochain déplacement prévu en novembre dans le nord-est de la France, pour commémorer le centenaire de la fin de la Grande Guerre.